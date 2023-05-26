Для этого захватчики нанесут удар по территории станции.

Российские оккупанты готовят масштабные провокации по созданию ячейки радиационной опасности на ЗАЭС.

"Ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, чтобы скрыть свои действия захватчики сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ. Они хотят спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования во время которого будут остановлены все боевые действия.

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"Таким образом рашисты надеются получить вожделенную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления", - пояснили в ГУР.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в комментарии "РБК-Украина", что для провокации россияне уже разместили на территории ЗАЭС соответствующие средства поражения. Сразу после атаки они хотят задействовать так называемых экспертов "Росатома" для якобы "фиксации" ударов. Также будут приглашены представители международных структур и организаций, в частности МАГАТЭ.

"Цель этой провокации - обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян - это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут требовать мораторий на военные действия", - пояснил представитель военной разведки.

По его словам, провокации с использованием элементов ядерных материалов, а также химического оружия российские военные в ближайшее время могут организовать по всей линии фронта на Востоке и юге страны.

Российские оккупанты на ЗАЭС - последние новости

В начале мая захватчики заявляли о якобы остановке работы всех блоков Запорожской атомной электростанции. Тогда украинская сторона отмечала, что россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области.

Недавно стало известно, что оккупанты разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС. Кроме того, враг оборудовал огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

В НАЭК "Энергоатом" боятся, что российская оккупация Запорожской АЭС может привести к масштабной аварии с выбросом радиации. ЗАЭС проходила первый этап трагедии на станции "Фукусима-1" шесть раз.

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