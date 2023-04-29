Эксперты агентства были вынуждены сидеть в укрытиях.

Гендиректор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вблизи Запорожской АЭС снова были слышны обстрелы. Кроме того, вблизи станции взорвалась мина

Как сообщается в отчете МАГАТЭ, на этой неделе эксперты агентства на Запорожской АЭС в очередной раз были вынуждены быть в укрытиях из-за воздушных тревог, а неподалеку раздавались звуки продолжающихся обстрелов.

"Усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность достижения договоренностей по защите станции", - заявил Гросси.

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Ситуация на ЗАЭС - последние новости

По состоянию на 18 апреля 2023 года Минэнерго заявило о том, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается.

Недавно Гросси сообщил, что во время своего недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем "военных приготовлений".

Как ранее писал УНИАН, оккупанты оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ.

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