Аналитики отметили, что она была очень масштабной.

Кибератака на "Киевстар" была одной из крупнейших подобных операций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом речь идет в обзоре британской разведки. "Учитывая то, что пострадали украинские правительственные ресурсы и экстренные службы, этот инцидент является одной из самых масштабных деструктивных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного российского вторжения", - высказали мнение аналитики британской разведки.

Кибератака на"Киевстар"

12 декабря крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар", который обеспечивает мобильной связью и домашним интернетом более половины населения, подвергся кибератаке. Ее последствия продолжались более двух суток.

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В результате атаки пользователи остались без мобильной связи и интернета. Кибератака также вывела из строя сирены воздушной тревоги, некоторые банки, банкоматы и торговые терминалы.

Поздно вечером 15 декабря мобильный оператор "Киевстар" полностью возобновил работу мобильного интернета во всей стране и подавляющего большинства базовых станций мобильной связи. Компания продолжала работать над запуском SMS и восстановлением доступа к приложению "Мой Киевстар".

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