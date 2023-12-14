Гражданами важно периодически менять пароли, независимо от наличия кибератак и угроз.

Пользователям оператора "Киевстар", недавно испытавшего масштабную атаку хакеров, желательно изменить все пароли. Такую точку зрения в интервью NV Бизнес высказал соучредитель компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев.

"Если что-то происходит, то, чего вы не понимаете, нелишне будет изменить пароли на тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Регулярно происходят кражи данных. Мы находимся в состоянии войны, кибервойны, в частности", – отметил эксперт.

По его словам, любой человек является мишенью для злоумышленников, для российских хакеров. Поэтому важно вообще менять пароли каждые три месяца.

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"Даже не потому, что что-то сломали или украли какие-то данные, а просто потому, что если вы это не делали три месяца, то возьмите и поменяйте", – добавил эксперт.

Он напомнил, что от этого зависит безопасность как военных, так и рядовых граждан.

"Потому что вас могут сломать, чтобы получить доступ к военным или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек. Поэтому каждый человек сейчас является элементом национальной киберустойчивости. Это важно помнить", – подчеркнул Аушев.

Возобновление работы "Киевстар"

Вечером 13 декабря "Киевстар" постепенно начал возобновлять сервис голосовых звонков после масштабной атаки хакеров. Сервис становится доступным не автоматически – для обновления в сети следует перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще недоступна.

Многие украинцы до сих пор не могут пользоваться услугами компании так, как раньше. Пользователи делятся действенными лайфхаками, которые помогут как можно быстрее подключиться к сети.

Также не работает и пока не будет работать национальный роуминг для абонентов мобильного оператора "Киевстар". Это связано с тем, что поражено само ядро, поэтому те рекомендации включить другого оператора и из любого МНП перейти на работу другого оператора – это не будет работать.

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