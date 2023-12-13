Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, отметили в СБУ.

В СБУ заявили, что сегодня, 13 декабря, планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки. Как сообщил пресс-центр СБУ, по предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

В спецслужбе заявили, что цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

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"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Оно является хакерским подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", - говорится в сообщении.

Кибератака на "Киевстар" - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром 12 декабря абоненты компании сообщили о проблемах со связью: они не могли звонить и пользоваться интернетом, тем временем сайт оператора не работал.

Позже в "Киевстар" объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке. Ее основной целью было разрушение инфраструктуры, хакерам частично удалось ее достичь.

Сбой повлиял на национальный роуминг, кроме того позже в Monobank заявили о массированной DDoS-атаке. Lifecell и Vodafone заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса по факту кибератаки на "Киевстар".

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