К счастью, жертв или пострадавших нет.

Утром российские оккупанты обстреляли детский сад в Славянске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Утро у нас опять получилось не очень добрым. Город снова обстреляли. Разрушены детский сад "Теремок" на вул. Торской. К счастью, жертв нет. Берегите себя", - сообщил он.

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Напомним, ранее в МВД оценили риски захват Луганской и Донецкой областей россиянами. Так, по данным советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, риск захвата российскими войсками Луганской области очень высокий. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее. Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Между тем на Донбассе россияне сосредоточили основные усилия на двух направлениях - Бахмутском и Авдеевском. Тем временем на Краматорском направлении осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Веселое.

Как писал УНИАН, руководство России, вероятно, готовится к созданию новых сил для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

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