Мужчина как раз ехал из села, пытаясь спастись от обстрелов, когда вражеский снаряд попал рядом с машиной.

Ночью враг ударил из "Градов" по Днепропетровской области, ранен мужчина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью враг в очередной раз атаковал область. Ударил из "Градов" по Никопольскому району. В Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов - уезжал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. Мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. От российской атаки пострадали два села Червоногригорівської общины. Там один дом уничтожен, шестнадцать - поврежденные", - сообщил он. Видео дня

Резниченко подчеркнул, что под обстрел попало помещение местного лицея, машины, газопроводы и линии электропередач. Без света остались более 2 тысяч человек, без воды - почти 5 тысяч. На месте уже работают аварийные бригады.

Он также сообщил, что в других районах области ночь без "прилетов" и на эту минуту спокойно.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: