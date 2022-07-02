Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Риск захвата российскими войсками Луганской области очень высокий. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная", - сказал он.

Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Советник министра внутренних дел сказал, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.

"Там есть по сути две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", - добавил он.

Напомним, оккупанты продолжают наступать в районе Лисичанска, но город не окружен. Целью РФ все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

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