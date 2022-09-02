Захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным.

Руководство России, вероятно, готовится к созданию новых сил для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты указывают, что заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав", а также повторение старой агрессивной риторики в отношении украинцев свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

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"(Заявление), предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и создания сил осенью и зимой этого года", - считают аналитики.

В то же время захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным. Оккупация региона нужна российскому командованию только для того, чтобы поднять боевой дух захватнических войск.

В Институте отмечают, что после захвата Лисичанска русская армия добилась незначительных успехов вокруг Авдеевки, после чего продвижение оккупантов застопорилось.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Украинские защитники отбили все штурмы врага на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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