Еще семь человек получили ранения.

Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, погибло четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Вчерашний вечер выдался очень тяжелым. Под обстрел попал мкр-н Лиманы. Улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Мирный частный сектор, где нет военных объектов. В итоге - четверо погибших, семь раненых. Славянск обстреливают кассетными снарядами. Они раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. Такие снаряды не наносят тотальные разрушения зданиям. Но очень опасны для людей. 90% убитых и раненых находились на улице", - сообщил он.

Лях призвал жителей города не выходить из помещений без необходимости и избегать массовых скоплений народа.

"Пока приостановлена выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи. В понедельник посоветуемся по обстоятельствам. Берегите себя!"- добавил он.

Напомним, обстрелы в Донецкой области происходят более живо и хаотично. По словам главы Донецкой ОВА, с начала полномасштабного наступления количество населения, проживающего в Донецкой области, сократилось почти в пять раз.

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