На местах мужчин могут заставлять пойти в армию, считают в британской разведке.

Российские власти вряд ли смогут сделать так, чтобы ряды армии РФ добровольно пополнили 400 тысяч человек.

Власти России, предположительно, выбрали "добровольческую модель" увеличения количества военнослужащих и решения кадровых проблем, чтобы в стране было минимальное количество несогласных с такими действиями, сообщает Минобороны Британии, со ссылкой на данные разведки.

"...Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию", - отметили в ведомстве.

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Новости о российской армии - сегодня это стоит знать

В середине марта СМИ узнали, что в РФ с 1 апреля стартует новый набор контрактников в армию. По данным журналистов, российские власти хотят пополнить ряды армии 400 тысячами контрактников, и в регионы уже отправили разнарядки.

Ранее сообщалось, что в российскую Госдуму был внесен проект закона, которым предусмотрено повышение в России призывного возраста. До этого - 21 сентября прошлого года, президент Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Брать в армию должны были только людей с военным опытом, но СМИ не раз сообщали, что мобилизовали и людей без опыта.

Стоит отметить, что РФ понесла огромные потери в Украине. Потери россиян в Украине уже составляют 172 900 захватчиков.

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