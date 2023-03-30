На нашей земле ликвидировали, в частности, более 10 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, отметили в Генштабе.

Потери россиян на сегодня, 30 марта, составляют почти 173 тысячи захватчиков.

За сутки на нашей земле ликвидировали еще 560 противников, и теперь общие вражеские потери составляют примерно 172 900 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, уничтожены 1 вражеский танк, 8 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.

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Генштаб ВСУ утром 30 марта сообщил, что враг сосредоточил главные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях наши воины отразили более 60 вражеских атак. В Генштабе добавили, что в эпицентре боев остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Белогоровка.

Стоит отметить, что противник в Украине несет огромные потери. Потери РФ на 29 марта составили примерно 172 340 захватчиков.

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