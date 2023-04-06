В городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Как отметил городской голова Мелитополя в Telegram, в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов.

"Ночной кошмар для оккупантов в Мелитополе. Только что в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага хорошенько. Пора сдавать дисциплины по бегу?" – написал он.

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Ситуация в Мелитополе

5 апреля в северо-западных районах Мелитополя раздались взрывы. По словам мэра оккупированного города Ивана Федорова, там расположены военный аэродром и локомотивное депо. Он добавил, что местные видели в том районе скопление вражеской техники.

Кроме того, несколькими днями ранее во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль. Взорвали машину коллаборанта Максима Зубарева. Партизанское движение"Атеш" предположило, что машину предателя могли взорвать его же прихвостни.

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