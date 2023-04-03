Взрыв в Мелитополе прогремел на проспекте Богдана Хмельницкого, отметил глава города.

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, на место взрыва сразу же выехали машины скорой помощи.

Уточняется информация, у кого из предателей возникло "короткое замыкание в машине", написал в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров. "В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого... У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Мелитополе во время войны с РФ - что стоит знать

В захваченном россиянами, но непокоренном украинском городе, идет активная борьба против прихвостней РФ, уже не раз раздавались взрывы.

В частности, Иван Федоров сообщал, что вечером 14 марта в центре города в районе улицы Героев Украины был мощный взрыв - "рванула" машина, и был уничтожен псевдочиновник.

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