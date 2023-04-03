Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, на место взрыва сразу же выехали машины скорой помощи.
Уточняется информация, у кого из предателей возникло "короткое замыкание в машине", написал в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров. "В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого... У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мелитополе во время войны с РФ - что стоит знать
В захваченном россиянами, но непокоренном украинском городе, идет активная борьба против прихвостней РФ, уже не раз раздавались взрывы.
В частности, Иван Федоров сообщал, что вечером 14 марта в центре города в районе улицы Героев Украины был мощный взрыв - "рванула" машина, и был уничтожен псевдочиновник.