Сейчас выясняется, что именно "пылает у врага на этот раз".

В оккупированном российскими захватчиками городе Мелитополь Запорожской области раздаются взрывы.

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы", - сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он добавил, что сейчас выясняется, что именно "пылает у врага на этот раз". "Ожидаем подробности от Генштаба", - добавил Федоров.

Видео дня

Зато местное издание "РИА-Мелитополь" сообщает, что "прилетело" в район депо, или по северной части города. Кроме того, в районе железнодорожного вокзала виден столб дыма.

Позже Федоров добавил, что "не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо".

"Уже третий раз за неделю что-то там взрывается... Жители фиксируют черный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

РФ оккупировала Мелитополь в начале полномасштабной войны. Однако захватчикам нет покоя в городе. ВСУ сосредоточенно бьют по логистике и складам боеприпасов захватчиков.

Взрывов у оккупантов заметно увеличилось с лета 2022 года, когда ВСУ получили передовые дальнобойные РЗСВ. 7 марта состоялся очередной "прилет" по военной базе российских войск в Мелитополе. А утром 29 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов. Пропаганда сообщала, что "прилетело" в железнодорожное депо.

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