Иван Федоров отметил, что неделя для захватчиков и их пособников была адская

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что в северо-западных районах города 5 апреля прогремели взрывы. Он указал, что там находится военный аэродром и локомотивное депо.

"Точно враги в очередной раз понесли потери, точно их огневая мощь пострадала, но чуть позже будем владеть информацией", – рассказал Иван Федоров в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что в указанном районе местные жители видели скопление техники оккупантов.

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Кроме того, Федоров указал, что в поселке Приазовское коллаборанты паникуют, а в их чатах все чаще появляются сообщения о том, что россияне сольют Мелитополь, как Херсон.

"У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели – совершенно адские для рашистов. Только последнее – это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своей машины и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный", - подытожил глава Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе - что известно

3 апреля на временно оккупированной части Запорожской области россияне поставили для некоторых жителей "дедлайн" на получение паспорта РФ. В этот же день в Мелитополе произошел "несчастный случай" с одним из пособников оккупантов.

На следующий день появилась информация, что колаборанты на ВОТ готовятся к эвакуации из Запорожской области.

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