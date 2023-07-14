В нашей стране есть огромный объем работы, отметил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Крым будет под контролем Киева, даже если против этого выступят союзники нашей страны.

Главнокомандующий ВСУ в интервью The Washington Post дал обещание насчет полуострова. "Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - заявил Залужный.

Также он раскрыл свою концепцию победы Украины и отметил, что в нашей стране есть еще очень большой объем работы.

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"Победа будет тогда, когда у нас будет армия - может быть, даже немалая, - которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится…", - сказал главнокомандующий.

Важные новости Украины о войне - что стоит знать сегодня

10 июня Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ 2023 стартовало. По сведениям Генерального штаба нашей армии, опубликованным вечером 14 июня, украинские воины продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, российские оккупанты обороняются на Херсонском и Запорожском направлениях.

Американский генерал, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес говорил, что украинская армия уже находится на пути к освобождению Крыма. По мнению главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, ВСУ способны деоккупировать полуостров до конца года.

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