У российских войск заканчивается необходимое оснащение, отметил Бен Уоллес.

Министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года.

Как отметил он в интервью The Washington Post, у российских войск заканчивается необходимое оснащение.

"Мы видели на поле боя, что, если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы (РФ - УНИАН) можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - отметил министр.

Возможность освобождения Крыма в ближайшие месяцы Бен Уоллес оценивает, как реальную.

Ситуация в Крыму - актуальное

Ранее сообщалось, что россияне минируют территорию завода "Крымский титан" возле захваченного Армянска, выбросы химикатов на котором пятью годами ранее уже провоцировали экологическую катастрофу.

Также появилась информация, что россияне начали конфисковать недвижимость у жителей временно оккупированного Крыма. Такие мероприятия так называемая "администрация" проводит в отношении граждан Украины, которые не получали российский паспорт.

Еще в сети опубликовали фото, на которых видно появившиеся трещины на опорах Крымского моста.