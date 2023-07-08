Во-первых, Украине необходимы дальнобойные ракеты ATACMS в большом количестве, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал, в каком оружии нуждаются ВСУ на данном этапе контрнаступления.

"Главная задача этого этапа войны - уничтожение и истощение по сути снабженческого режима российской армии. Грубо говоря, нужно уничтожить все тыловые возможности поставлять резервы, ресурсы и так далее. И параллельно изматывать первый эшелон постоянными атаками", - отметил он.

По словам Подоляка, во-первых, ВСУ нужны дальнобойные ракеты ATACMS, и при этом их должно быть очень много: "Чтобы эффективно уничтожать снабжение и не давать возможности его восстановить".

Во-вторых, должен быть решен вопрос с "снарядным голодом", добавил советник главы ОПУ. И третья составляющая - авиационный компонент, в частности истребители F-16 и штурмовики А-10, заявил Подоляк.

"Но наступательные операции продолжаются в любом случае, сегодня есть продвижение на том или ином направлении, на километр, на полтора. И это продвижение – однозначно аргумент в пользу того, что Украина эффективно продолжает деооккупацию… Наступательная операция будет продолжаться, пока все не будет зачищено и освобождено", - заверил он.

США передадут ВСУ кассетные боеприпасы - что сообщалось

Как писал УНИАН, США выделили Украине большой пакет военной помощи. В частности, Штаты объявили о поставке ВСУ кассетных боеприпасов для артиллерии.

Президент США Джо Байден назвал это решение непростым. Причина, по которой он решился на шаг - то, что, по его словам, Украина нуждается в них.

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