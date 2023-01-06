Враги проверяют торговые точки, отметили в Генштабе.

Во временно оккупированной Каховке российские оккупанты запрещают использовать гривни.

Продавцам враг угрожает изъятием наличных и товара, об этом сообщает Генеральный штаба Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить обращение украинской гривни, осуществляют рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае выявления украинских денег", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру освобожденных населенных пунктов Херсонской области. "На Херсонском направлении, в частности, в результате артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что на левобережье Херсонской области, которая сейчас еще оккупирована врагом, захватчики усилили фильтрацию.

В частности, в Новой Каховке и Каховке враг постоянно проводит рейды - ищет корректировщиков огня. Он отметил, что усилились фильтрационные меры и в Каланчаке.

Чиновник добавил, что с 1 января на захваченной части региона враг запретил использование гривни в обращении. По его словам, противники устроили настоящую охоту за людьми, которые осуществляли обмен валют.

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