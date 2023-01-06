В некоторых городах оккупанты значительно усилили фильтрационные меры.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал о текущей ситуации на левобережье Херсонщины.

По словам Соболевского, оккупанты усилили фильтрацию. В частности, в Новой Каховке и Каховке враг постоянно проводит рейды - ищет корректировщиков огня.

"Усилились фильтрационные меры и в Каланчаке. Там раньше проще было отношение к людям. В Чулаковке так же, там есть нюансы", - сказал он.

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Кроме того, Соболевский отметил, что сейчас оказывается "очень большое давление на предпринимателей".

"С 1 числа этого месяца уже запрещено использование гривны в обращении. И они (оккупанты - УНИАН) сейчас очень сильно следят за тем, чтобы не принимали гривну. Кроме того, там настоящая охота на людей, которые осуществляли обмен валют", - сказал представитель облсовета.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон после его освобождения украинскими войсками.

Так, они обстреляли Херсон на Сочельник, 24 декабря. Оккупанты ударили по центру города. Позже начальник пресс-службы в Силы обороны Херсона Дмитрий Плетенчук заявил, что в результате удара по центру города более десяти человек осталось без конечностей.

Всего 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Они убили 16 человек, еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести.

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