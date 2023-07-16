Сообщается, что в городе было слышно три взрыва.

В ночь на воскресенье, 16 июля, российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов.

Тревога в Харьковской области была объявлена в 01:29. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – сообщили в полиции Харьковской области.

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Информацию об обстреле Харькова подтвердил также городской голова Игорь Терехов. По данным "Суспильного", в городе было слышно три взрыва.

В 01:50 в Воздушных силах снова предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения для Харьковской, а также Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Обстрелы Харьковщины

4 июля российские захватчики обстреляли Первомайский Харьковской области. В результате удара пострадали более 40 человек, среди них – дети.

По данным правоохранителей, враг ударил по Первомайскому ракетой "Искандер". Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что там нет никаких военных или промышленных объектов.

28 апреля россияне ударили по селу Волчанские Хутора на Харьковщине. Жертвами удара стали три человека.

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