В министерстве отмечают, что Украина будет судиться с РФ относительно так называемого усыновления похищенных и вывезенных украинских детей.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

Об этом говорится в сообщении в Telegram- канале министерства.

"Немалые усилия для возвращения маленьких депортированных украинцев домой прилагает Минреинтеграции. При содействии ведомства уже возвращено 55 детей, 31 из них – непосредственно из России", – говорится в заметке.

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Отмечается, что ежедневно на горячей линии прорабатываются множество обращений людей, которые сообщают о фактах незаконного вывоза детей в Россию.

"Команда Минреинтеграции активно поддерживает деток также после возвращения на Родину: проводятся встречи с семьями, оказывается помощь в решении бытовых проблем адаптации и тому подобное", – заверили в министерстве.

Также подчеркивается, что международные конвенции признают депортацию военным преступлением.

"Украина будет судиться против РФ по фактам так называемого усыновления похищенных и вывезенных украинских детей", – отмечается в сообщении.

Как писал УНИАН, в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия похищает украинских детей на оккупированных территориях и отдает на усыновление в российские семьи.

Стало известно, что российские оккупанты вывезли силой более 100 детей, родители которых лишены родительских или опекунских прав, из Луганской области в Российскую Федерацию.

В Краснодарском крае сообщали, что более 1000 детей из Мариуполя вывезли в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили россияне. Сообщалось, что более 300 украинских детей еще ждут "знакомства со своими новыми семьями".

В Министерстве иностранных дел Украины также заявляли, что оккупанты угрожают родителям на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья отправить их детей в интернаты.

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