Во временно оккупированном россиянами Донецке ночью прогремело несколько взрывов, начался сильный пожар.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Донецк".
На опубликованных видео можно увидеть масштабный пожар. По данным канала, возгорание произошло в Буденновском районе города.
"По неофициальной информации, горит нефтебаза в Буденновском районе", - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе с боеприпасами и горюче-смазочными материалами во временно оккупированном Донецке.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска уничтожили уже 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем HIMARS.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что благодаря HIMARS россияне знают, что им конец.
Напомним, что ранее российское Минобороны снова отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS и заряжающей машины, которой не существует в природе.
Также они заявляли об уничтожении базы с реактивными системами залпового огня HIMARS и крупнокалиберными гаубицами М777 в Хмельницкой области.