Местные каналы сообщают, что горит нефтебаза.

Во временно оккупированном россиянами Донецке ночью прогремело несколько взрывов, начался сильный пожар.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Донецк".

На опубликованных видео можно увидеть масштабный пожар. По данным канала, возгорание произошло в Буденновском районе города.

"По неофициальной информации, горит нефтебаза в Буденновском районе", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе с боеприпасами и горюче-смазочными материалами во временно оккупированном Донецке.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска уничтожили уже 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем HIMARS.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что благодаря HIMARS россияне знают, что им конец.

Напомним, что ранее российское Минобороны снова отчиталось о якобы уничтожении американских РСЗО HIMARS и заряжающей машины, которой не существует в природе.

Также они заявляли об уничтожении базы с реактивными системами залпового огня HIMARS и крупнокалиберными гаубицами М777 в Хмельницкой области.

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