В Одесской области две вражеские ракеты попали в объект военной инфраструктуры.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
"По Одесской области в 11:00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, с тех пор мост не функционирует.
По информации ОК "Пивдень", пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, по состоянию на понедельник, 18 июля, в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр".
17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что противники уже запустили по украинской территории более трех тысяч крылатых ракет.
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