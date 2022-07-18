В Одесской области две вражеские ракеты попали в объект военной инфраструктуры, еще одна - в мост через Днестровский лиман.

В Одесской области две вражеские ракеты попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"По Одесской области в 11:00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, с тех пор мост не функционирует.

По информации ОК "Пивдень", пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, по состоянию на понедельник, 18 июля, в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр".

17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что противники уже запустили по украинской территории более трех тысяч крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: