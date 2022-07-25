На самом же деле все российские ракеты, выпущенные по региону, уничтожили в воздухе.

В министерстве обороны РФ отметились очередной порцией "сказок" об уничтожении базы с реактивными системами залпового огня HIMARS и крупнокалиберными гаубицами М777 в Хмельницкой области.

Об этом заявил представитель министерства во время брифинга 25 июля.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановка Хмельницкой области уничтожено перевалочную базу с поставленными США боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS и снарядами американских крупнокалиберных гаубиц М777", - похвастались в минобороны страны-оккупанта.

Напомним, что вчера утром над территорией Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты. Обломки упали в поле Каменец-Подольского района. Возгорание полей ликвидировано. Также произошло падение ракеты в лесном массиве.

Вас также могут заинтересовать новости: