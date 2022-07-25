Украина не потеряла ни одного HIMARS, несмотря на заявления россиян.

Реактивные системы залпового огня HIMARS значительно помогают Украине уничтожать российских оккупантов.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет Washington Post.

По его словам, наиболее дальнобойной системой, которая сейчас находится на вооружении Украины, является советская "Точка-У", с максимальной дальностью около 120 км, но "их осталось очень мало".

Однако, им на замену пришли РСЗО HIMARS, на которые Украина делает большую ставку.

"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", - сказал Буданов.

Он также отметил, что "мы не потеряли ни одного HIMARS, несмотря на то, что заявляли россияне".

Как сообщал УНИАН, 23 июля Ермак заявил, что Украине как можно быстрее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что для эффективной контратаки и перелома в войне ВСУ необходимо не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы. Ранее уже сообщалось, что в целом США и союзники обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

Однако США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. Позиция Байдена состоит в том, что "хотя ключевая цель Соединенных Штатов - сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, ещё одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны".

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