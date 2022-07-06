В микрорайоне Азотный точным ударом уничтожена временная база БК и ГСМ.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе с боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ, публикуя соответствующие видео и фото.

По информации Страткома, речь идет о временной перевалочной базе БК и ГСМ, которую россияне оборудовали в спешке, пытаясь спасти боеприпасы, по которым ВСУ еще не нанесли удар.

... в микрорайоне Азотный точным ударом уничтожена временная база БК и ГСМ. [ ... ] Оккупанты делали все в спешке, и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "бдительного ока", сообщившего дядюшке "Ленд лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен. Шум от детонирующих боеприпасов слышно далеко от места пожара – говорится в комментарии к видео.

"Хлопки" на вражеских складах на Донетчине

После получения дальнобойной артиллерии наши военные все чаще наносят удары по тыловым позициям российских захватчиков. В частности, 5 июля в Ясиноватой произошел взрыв в общежитии, где жили оккупанты.

Ранее, в субботу, 3 июля, "хлопок" произошел сразу в трех городах Донецкой области - в Снежном, Торезе и Харцызске. Жители слышали детонацию припасов оккупантов.

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