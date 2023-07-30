Пострадавшим оказался 14-летний подросток.

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Днепру увеличилась до 10 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, еще одним пострадавшим оказался парень 14 лет. "У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной", - сообщил детали глава ОВА и добавил, что подросток также будет лечиться дома.

"Ради того, чтобы больше не было таких атак и у детейбыло динство, стоят наши воины. А еще ради таких тихих дней, как сегодня. На Днепропетровщине без обстрелов", - отметил Лысак.

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Ракетная атака на Днепр

28 июля российские оккупанты ударили по Днепру. В городе была слышна целая серия взрывов. В результате атаки было уничтожено и повреждено много квартир в жилом доме. Сразу о жертвах или пострадавших данных не было.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия ударила ракетами по двум объектам в Днепре.

Наутро стало известно, что оккупанты ударили по городу "Искандерами". Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, масштабы разрушений оказались больше, чем сообщалось изначально. "Кроме атакованных админздания и многоэтажки имеем еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие - двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", – сообщил тогда глава ОВА Сергей Лысак.

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