Есть два попадания - в жилой комплекс и здание Службы безопасности Украины.

По предварительной информации, в жилой комплекс и в здание СБУ в Днепре попали ракеты "Искандер".

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в эфире телемарафона.

По его словам, в городе Днепр примерно в 20.30 произошло два попадания. "По предварительным данным, двух "Искандеров" - один в жилой комплекс, а второй в здание Службы безопасности Украины", - отметил он.

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Лысак сообщил, что в результате обстрела возник пожар, который был локализован.

"Чудо, что погибших нет. Есть три человека раненые, которые самостоятельно обратились в больницы, их состояние удовлетворительное", - сообщил он.

По его словам, в результате удара часть здания в жилом комплексе разрушена, но поскольку она не была введена в эксплуатацию, то там не было много людей. "Несколько человек деблокировали. Они сейчас на улице", - додв глава ОВА.

По его словам, частично разрушено здание СБУ. Лысак сообщил, что создан штаб по ликвидации негативных последствий обстрела российскими оккупантами.

В то же время в Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что спасатели сейчас ликвидируют последствия ракетного удара по городу.

"В результате обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки. Также ликвидирован пожар в административном здании", - отметили в ГСЧС, опубликовав фото с мест попаданий.

Атака на Днепр 28 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июля в Днепре прогремела серия взрывов. Народный депутат Александр Бакумов сообщил, что Россия атаковала жилую многоэтажку.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по многоэтажке и админзданию - там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв м.

Зато мэр Борис Филатов отметил, что не будет давать конкретных комментариев относительно атакованных объектов. На месте работают все руководители экстренных служб.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ударила ракетами по двум объектам в Днепре - многоэтажке и зданию СБУ.

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