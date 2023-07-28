В сети показали видео последствий террористического акта российских захватчиков.

Вечером пятницы, 28 июля, в Днепре прогремела серия взрывов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, прогремело по меньшей мере два мощных взрыва. Затем прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Перед этим командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистических ракет и взлете носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Мэр Днепра Борис Филатов намекнул, что россияне атаковали город.

"П@дары", - лаконично написал Филатов, воздержавшись пока от подробных комментариев.

Народный депутат Александр Бакумов сообщил, что Россия атаковала жилую многоэтажку.

"Днепр. Государство-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке. Оперативно-спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики - военные преступники. И они будут наказаны", - написал нардеп.

Тем временем в местных пабликах появились видео последствий атаки на дом в Днепре. На кадрах видно, что ракета попала в верхние этажи дома. Уничтожено и повреждено много квартир. Данных о пострадавших и вероятных жертвах пока нет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал взрывы в Днепре.

"Российские террористы", - написал он.

Обновлено в 21:39. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Днепру. По состоянию на сейчас к медикам за помощью обратились три человека.

"Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь", - написал министр.

Обновлено в 22:02. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по многоэтажке и админзданию – там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв.

"Предварительно известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают все службы", - отметил он.

Мэр Борис Филатов вышел на связь с места атаки. Он отметил, что не будет давать конкретные комментарии относительно атакованных объектов. На месте работают все руководители экстренных служб. Детали будут позже.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали многоэтажку и здание СБУ в Днепре.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", - отметил президент.

Зеленский также показал видео последствий ударов по Днепру и пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию за агрессию и террор против украинцев.

"Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - отметил он.

Ракетный террор РФ

Россияне регулярно терроризируют Украину ракетами. Некоторые их атаки особенно кровавые. Одна из самых мощных произошла в ночь на 23 июля. Тогда россияне нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате этой атаки на мирный город пострадали более 20 человек (среди них четыре ребенка), из которых 17 были госпитализированы, в том числе – троих детей. Один человек погиб.

Российские ракеты попали, в частности, в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. Также из-за вражеской атаки пострадали другие районы Одессы. В общем повреждения и разрушения получили более 60 зданий, среди которых примерно три десятка памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, здание консульства Греции и другие здания.

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