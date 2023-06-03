Из-под завалов дома достали мужчину, спасательная операция продолжается.

До 13-ти возросло количество посрадавших людей в результате удара россиян по пригороду Днепра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали мужчину. Там еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего на сейчас имеем 13 пострадавших. Среди них трое - дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет", - отметил Лысак.

По информации главы ОВА, почти все раненые госпитализированы. Состояние - средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь.

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Удар по Днепру - сегодня это стоит знать

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по пригороду Днепра, который был нанесен россиянами сегодня вечером, было шестеро пострадавших, среди них - 6-летний мальчик.

Президент Владимир Зеленский в Telegram обнародовал видео с места попадания, отметив, что ракеты врага попали между двумя двухэтажными жилыми домами. Зеленский добавил, что РФ "в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма", и "за все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность".

Местные Telegram-каналы писали, что российские захватчики запустили по Днепру баллистические ракеты.

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