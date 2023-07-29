Тяжелых пострадавших в результате удара нет.

В Днепре после вражеского удара "Искандерами" чрезвычайники завершили аварийно-поисковые работы. Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, масштабы разрушений оказались большими, чем сообщалось ранее.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", – отметил глава ОВА Сергей Лысак.

По словам Лысака, после трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы – к делу преступили коммунальщики.

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"В Днепре же количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей", – добавил он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что тяжелых пострадавших нет.

"В результате попадания по Днепру травмированы 9 человек, из них двое – дети. У всех не тяжелые ранения. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди, обошлось без погибших", – написал он в своем Telegram-канале.

Лукашук также уточнил, что в результате удара по жилому комплексу зафиксированы многочисленные разрушения, но наибольший ущерб россияне нанесли одному дому.

"Весь жилой комплекс имеет повреждения, один из домов комплекса разрушен с 9 по 13 этаж", – добавил он.

Удар по Днепру 28 июля - что известно

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Днепру ввечеру в пятницу, 28 июля. По информации Генштаба, оккупанты применили 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщали президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов, враг в третий раз атаковал здание Службы безопасности Украины - оно пустовало на момент удара.

Кроме этого, враг попал в жилой комплекс. Дома еще не введены в эксплуатацию – это помогло избежать значительного количества жертв среди гражданского населения.

Поздно вечером в пятницу сообщалось, что в результате атаки пострадали 9 человек, среди них двое подростков, большинство пострадавших – строители, работавшие на объекте.

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