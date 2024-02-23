Президент анонсировал сюрприз для оккупантов в Черном море.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению.

В своем интервью FoxNews он заявил, что в войне с такой большой страной как Россия оборона также является вызовом. Президент добавил, что на сегодня это задача номер один.

Зеленский также прокомментировал летнюю кампанию 2023 года. Он подчеркнул, что быстрое движение может привести к потере военных и необходимо думать о жизни защитников. По его словам, подобное недопустимо для Украины, поскольку можно потерять все. В то же время украинский лидер анонсировал новые сюрпризы для захватчиков в Черном море.

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"Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна... И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас ситуация на поле боя не является справедливой, поскольку силы сторон не равны. Украине нужно вооружение, в частности системы Patriot, дальнобойные системы дальностью 300 км и другие виды.

Новое наступление ВСУ - что известно

В январе глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что новый контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов.

Однако недавно в интервью WSJ глава ГУР изменил свое мнение. Он сказал, что если Украина в этом году сможет вести умную оборонительную войну, то в следующем году наши Вооруженные силы смогут пойти в еще одно контрнаступление.

Главный вопрос в том, готовы ли западные союзники обеспечивать Украину боеприпасами весь год, пока силы обороны будут готовиться к своей операции.

Недавно ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, смогут ли ВСУ пойти в контрнаступление весной и от каких факторов это зависит. По его мнению, у россиян пока реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе, как теперь.

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