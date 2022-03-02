Ночью, 1 марта, на Киевщине завязался ожесточенный воздушный бой.

Служба связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что около полуночи украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С.

На Киевщине между парой истребителей Миг-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С завязался воздушный бой.

"В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" с Миг-29 по оккупантах отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр"", - сообщает служба по связям.

К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы Украины потеряли один МиГ-29.

"Так, сегодня враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от вражеского присутствия", - добавили в командовании.

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