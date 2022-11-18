В одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры.

Ночью оккупанты нанесли удары по Запорожской области с С-300.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг атаковал наши мирные селения. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание Дома культуры", - отметил он.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

Удар оккупантов по Запорожской области

Ночью 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетного удара по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе.

В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности разрушен двухэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

Сообщалось о четырех погибших.

Россия бьет по Украине ракетами С-300

РФ постоянно обстреливает территорию Украины с С-300. Так, в ночь на 4 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами С-300 и Николаев. Из-за обстрела разрушен склад, административное здание и машины.

А в ночь на 3 ноября Россия выпустила ракеты С-300 из Белгородской области по Харькову. Зафиксировали три "прилета" по Киевскому району.

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