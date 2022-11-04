Также ударам подверглись Николаевский и Баштанский районы.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами С-300, в результате обстрела разрушен склад, административное здание и машины. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Ночью, 3 ноября, около 23:30 враг обстрелял один из районов Николаева ракетами типа С-300. В результате чего разрушено складское помещение, повреждено административное здание и машины, которые стояли рядом. Также из-за ракетного удара возник пожар в еще одном складском помещеним, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области", - рассказал он.

Кроме того Ким сообщил, что 3 ноября враг обстрелял населенный пункт Первомайской громады Николаевского района, в Баштанском районе продолжаются обстрелы территории Березнеговатской громады. Также 3 ноября около 14:30 и 4 ноября в 00:30 и 04:45 были обстрелы населенного пункта Широковской громады – есть попадания в уже разрушенные здания и по открытым территориям.

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Предварительно, при этих обстрелах обошлось без жертв.

Ситуация в Николаевской области - последние новости

Утром 1 ноября Россия вновь атаковала Николаев. Российские захватчики запустили по городу ракеты из комплекса С-300. В результате вражеского обстрела разрушены жилые дома, в 5-этажке вспыхнул пожар. Жертвой новой вражеской атаки стала пожилая женщина.

Как сообщал УНИАН, Россия ударила по китайскому терминалу в Николаеве. В результате удара было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США.

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