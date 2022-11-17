Сейчас известно о четверых погибших.

Под обломками разрушенной двухэтажки в городе Вольнянск Запорожской области еще могут быть люди, потому что в доме проживали четыре семьи.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Экстренные службы проводят аварийно-спасательные работы в городе Вольнянск, где в результате ночного ракетного удара разрушен двухэтажный жилой дом", - отметил он.

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Старух напомнил, что сейчас под завалами найдены четверо погибших, их личные данные устанавливаются.

"Под обломками дома еще могут находиться люди, поскольку в нем проживали четыре семьи", - уточнил глава ОВА.

По его словам, к разбору завалов приобщено 34 спасателя, также им помогают 10 волонтеров.

Удар оккупантов по Запорожской области

Ночью 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе.

В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности разрушен двухэтажный жилой дом, под завалами оказались люди.

Сообщалось о четырех погибших.

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