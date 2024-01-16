Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стало серьезным ударом по имиджу президента РФ Владимира Путина.

Российские захватчики продолжат применять для войне против Украины самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

Спикер отметил, что самолеты А-50 сканируют территорию Украины вглубь до 600 км и помогают России обнаруживать воздушные цели фактически любого типа. Россияне могут применять несколько таких самолетов, чтобы наблюдать все воздушные цели на северном, южном и восточном направлениях. Информация в режиме реального времени передается на самолет Ил-22 и на другие пункты управления, а российское военное руководство принимает решение о боевом применении своих средств.

В этой связи, по его словам, работа российской тактической авиации в связке с этими бортами становится значительно эффективнее, потому что российские летчики могут видеть украинские самолеты на больших расстояниях, вплоть до подлета к линии боевого столкновения, что создает определенное преимущество для оккупантов. Также самолеты А-50 могут обнаруживать пуски ракет нашей ПВО.

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"Уничтожение такой цели как А-50 - это известие облетело весь мир - и это очень хороший знак и для нас, и для стран Запада. Мы показали, что умело применяем вооружение, можем проводить такие различные операции по уничтожению врага там, где он того не ждет", - сказал Игнат.

В то же время, он напоминает, что Россия в арсенале имеет еще такие самолеты.

"Безусловно, на место этого самолета будет доставлен другой самолет. Того же класса. Но, уже соответственно, так вызывающе они себя вести не будут и подлетать, и это будет уменьшать в определенной степени их способности, как и после уничтожения самолетов Су-35, которые близко подлетали к линии боевого столкновения. Для чего подлетали поближе? Но для того, чтобы управляемые авиационные бомбы летели дальше. Вот чего они хотели добиться. Это не понравилось нашим защитникам неба. И они их уничтожили", - добавил Игнат.

"Уничтожение таких целей как А-50, Ил-22 или даже тех российских самолетов типа Су - это еще и серьезный удар по имиджу режима Путина", - подчеркнул спикер.

Также он предположил, что сбитие А-50 могло произойти из-за необдуманных и неосторожных действий россиян, которые не учитывали возможные риски.

Игнат напомнил, что командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил о возможном открытии пляжного сезона в Азовском море, потому что "как никогда, Азовское море, в эти дни, очищено от российской нечисти".

Спикер уточнил, что сейчас большой активности со стороны россиян в Азовском море не наблюдается, а последняя ночь прошла спокойно.

Кроме того, у него уточнили, способна ли РФ обстреливать Украину без такого самолета как А-50.

"Я не так давно видел сразу работу трех А-50 в сопровождении Ил-22. Поэтому, в принципе, поднять самолет, чтобы он перелетел - через час он уже будет на месте. Нет никаких иллюзий, что что-то там изменится особенно. Но, их стало меньше. Если потери в процентном плане-говорим что их было 5-составляют уничтожение одного, то 20% лишили самолетов этого класса. Это очень серьезная потеря для России, - сказал Игнат. - Повлияет ли это на какие-то возможно обстрелы? В определенной степени, но российским ракетам и дронам не слишком нужен такой самолет дальнего радиолокационного обнаружения".

Как сообщал УНИАН, 14 января был сбит российский самолет дальней радиолокационной обнаружения А-50, а также поражен Ил-22. Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что на А-50 могли погибнуть 15 человек экипажа. При чем, если летный экипаж заменить легко, то потеря специального экипажа будет для РФ болезненной.

В то же время начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что уничтожение этого самолета может отсрочить будущие атаки РФ по украинским городам. По ее словам, он служил "глазами" врага.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что теперь у России остается еще 8 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

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