Вечером 14 января 2024 года украинские военные уничтожили российский самолет А-50. теперь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в России всего восемь.
"А-50 был сбит, и он взорвался. Ил-22 получил серьезные повреждения, но, к нашему сожалению, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе", – рассказал изданию Financial Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В материале отмечается, что современные самолеты наблюдения являются ключевыми для координации наземных операций России.
"В хорошем состоянии всего восемь А-50", – объяснил Буданов. Он добавил, что уничтожение этого самолета может повлиять на способность России круглосуточно действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий.
Уничтожение самолета А-50
14 января был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также поражен Ил-22. Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что на А-50 могли погибнуть 15 человек экипажа. При чем, если летный экипаж заменить легко, то потеря специального экипажа будет для РФ болезненной.
В то же время начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что уничтожение этого самолета может отсрочить будущие атаки РФ по украинским городам. По ее словам, он служил "глазами" врага.