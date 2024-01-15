С помощью именно этой машины враг наблюдал за территорией Украины.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга прокомментировала, какие последствия может иметь сбитие самолета А-50, в частности это может отсрочить будущие атаки врага.

"Мы фиксируем сбитие обеих единиц, это - лишение врага двух единиц авиации. При чем, не простых единиц, а тех, где разворачивались вражеские командные пункты. Один из которых - А-50 - служил "глазами" врага. Потому что с помощью именно этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность, враг наблюдал за нашей территорией, осуществлял наведение мощных ракетных ударов", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что именно с помощью А-50 противник максимально мониторил ситуацию с будущими целями.

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"Поэтому будем рассчитывать, что такой удар будет достаточно существенным, по меньшей мере отсрочить будущие ракетные поражения по территории Украины", - сказала спикер.

Сбитие А-50 в Азовском море

Вечером 14 января появилось сообщение, что украинские военные сбили российский ДРЛО А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Также стало известно, что подбит бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

А-50 сбили сразу после того, как он заступил на дежурство в районе Кирилловки. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что попадание по двум самолетам существенно повлияет на возможности врага. По его словам, уничтожение таких самолетов как командный А-50 создает определенную буферную зону вокруг Украины, где "российским самолетам залетать нельзя".

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