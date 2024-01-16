На левом берегу силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма, рассказала Гуменюк.

Российские войска за прошедшие сутки создали определенное напряжение в воздухе для того, чтобы отвести внимание от потери самолетов. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что наибольший эффект от сбития вражеских самолетов, в частности, морально-психологический.

"Определенная растерянность врага в боевых условиях немедленно учитывается и используется в боевой работе", - сказала она.

При этом Гуменюк добавила, что российские оккупанты создали определенное напряжение в воздухе.

"Они активизировали тактическую авиацию. За минувшие сутки в нашей зоне ответственности 13 управляемых авиабомб направили по правому берегу, ударяя по гражданской инфраструктуре, жилым домам, пункт несокрушимости поврежден. Это такая месть за нашу активность на левом берегу", - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на левом берегу и, несмотря на сверхтяжелые погодные и боевые условия, продолжают работу по расширению плацдарма.

"Враг решился лишь на один штурм за минувшие сутки в этом направлении, и он традиционно был безуспешным - потеряли личный состав и были вынуждены вернуться на исходные позиции. А мы ударили довольно мощно по их потенциалу и три реактивные системы залпового огня: два "Урагана" и "Град" были уничтожены за минувшие сутки, восемь орудий крупнокалиберных. Продолжаем уничтожать и минометные расчеты, как только враг их подтягивает и разворачивает на этом направлении", - сообщила Гуменюк.

По ее словам, враг теряет свой, так называемый, малый флот - те лодки, с помощью которых они пытаются маневрировать между островами и разворачивают наблюдательные пункты.

Уничтожение самолетов Ил-22 и А-50 - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 января украинское военное командование официально подтвердило уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезное повреждение самолета воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

В одночасье в России запустили фейк, что это российские силы случайно сбили А-50. сообщалось, что это делается для того, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

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