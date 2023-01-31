В частности, в Великомихайловской громаде перебиты линии электропередач, в результате чего более трех сотен семей остались без света.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии два района Днепропетровщины. В результате были повреждены здания и электросети.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Так, около полудня армия РФ ударила из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района, в результате чего были повреждены здание частного предприятия и электросети.

Кроме того, под вечер россияне обстреляли Мировскую тергромаду - информация о последствиях уточняется.

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"Синельниковский район также попал под вражеский огонь: там оккупанты ударили по территории Великомихайловской громады. Перебили линии электропередач, из-за чего более трех сотен семей остались без света", - рассказал Лукашук и уточнил, что во всех случаях обошлось без пострадавших.

Война в Украине - обстрелы Днепропетровщины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Днепропетровской области и города Днепр, что вызывает много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, в ночь на 31 января армия РФ обстреляла Мировскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины, в результате чего повреждены частные дома и линии электропередач.

Ранее, 30 января, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Пострадали Марганец и Красногригорьевская громады, зафиксированы разрушения.

А раньше оккупанты ударили по Никополю и двум громадам Никопольского района. В Марганце Никопольского района в результате вражеского обстрела ранен один гражданский, зафиксированы разрушения.

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