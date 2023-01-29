В результате вражеских обстрелов, в частности, повреждены магазин и лицей.

Российские оккупанты сегодня, 29 января, ударили по Никополю и двум громадам Никопольского района.

О новых вражеских обстрелах в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что ситуация с безопасностью в области остается напряженной.

"Российские оккупанты продолжают осуществлять террор. Сегодня в течение дня обстреляли две громады Никопольского района. По самому Никополю ударили утром из РСЗО", - написал Лукашук.

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В результате обстрела в городе повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка и лицей. Также повреждены двухэтажный жилой дом, две хозяйственные постройки, несколько автомобилей и мопед.

"Из тяжелой артиллерии оккупанты ударили и по Марганецкой громаде. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Ситуация в Днепропетровской области по состоянию на сегодня - что надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Днепропетровскую область, в частности, Никополь и областной центр - город Днепр. Из-за вражеских обстрелов есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 14 января вражеская ракета в Днепре попала в многоэтажку, в которой жили более тысячи человек. В результате российского ракетного удара погибли 46 человек, а десятки - получили ранения.

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