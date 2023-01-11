В результате вражеского обстрела пострадал молодой человек.

В Марганце Никопольского района Днепропетровской области в результате вражеского обстрела ранен один гражданский, зафиксированы разрушения.

Противник атаковал город в среду, 11 января, днем, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. "...В результате обстрела был травмирован житель города. Молодой человек в больнице, ранения, к счастью, легкие", - отметил он.

По словам чиновника, разрушена теплица, повреждено девять жилых домов, четыре хозяйственные постройки, восемь автомобилей и одна линия электропередачи.

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Россияне уже не раз обстреливали Никопольский район, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, утром 8 января глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольский район, туда полетели полтора десятка вражеских снарядов.

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