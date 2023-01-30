Жители Днепровского и Каменского районов Днепропетровщины также слышали звук, похожий на взрыв.

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Пострадали Марганец и Красногригоровская громада, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук. По его словам, Никопольщина пережила очередной неспокойный день.

"Повреждены 2 частных жилых дома. Люди невредимы", - добавил председатель облсовета.

Видео дня

Также он прокомментировал слухи относительно звука, похожего на взрыв, который слышали жители Днепровского и Каменского районов Днепропетровщины.

"По состоянию на эту минуту информация относительно звука, похожего на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером, выясняется. В очередной раз прошу всех соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные данные", - отметил он.

Война в Украине - обстрелы Днепропетровщины

Как сообщает УНИАН, россияне постоянно терроризируют обстрелами часть Днепропетровской области. В частности, 29 января оккупанты ударили по Никополю и двум громадам Никопольского района.

Ранее в Марганце Никопольского района в результате вражеского обстрела ранен один гражданский, зафиксированы разрушения.

8 января тогдашний глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольский район, туда полетели полтора десятка вражеских снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: