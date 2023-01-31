Враги обстреляли часть региона из тяжелой артиллерии.

В ночь на 31 января армия РФ обстреляла Мировскую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего повреждены частные дома и линии электропередач.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. "Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов. Как следствие - три частных жилых дома повреждены, также зацепило две хозяйственные постройки и линии электропередач. Обследование территорий обстрела продолжается", - отметил Лукашук.

По его информации, среди людей жертв нет. "В других районах области в течение ночи было тихо", - добавил председатель ДОР.

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Лукашук отметил, что отключения электроэнергии в области продолжаются по установленным графикам выключений.

Ситуация в Днепропетровской области - по состоянию на сегодня это стоит знать

Прихвостни РФ уже не раз обстреливали регион, под обстрелами оказывались ряд громад и город Днепр. В результате вражеских атак есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 14 января в Днепре российская ракета попала в многоэтажный дом, в котором жили более тысячи человек. Жертвами нового ракетного удара стали 46 человек, десятки людей были травмированы.

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