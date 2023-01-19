Повреждены частные дома.

Российские оккупанты из "Градов" ночью обстреляли две громады Никопольского района Днепропетровской области, выпустив по ним около тридцати снарядов и реактивных боеприпасов.

"Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады - Красногригоровскую и Марганецкую. ... Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается. В других районах ночь без тревог и атак. И на эту минуту спокойно", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что врагом уничтожено было одно хозяйственное сооружение, а еще два жилых дома - повреждено. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Ситуация в Днепропетровской области

Днепропетровская область, которая граничит с временно оккупированными районами Запорожской области и недавно освобожденными районами Херсонской области, регулярно страдает от российских обстрелов.

Захватчики терроризируют жителей Днепропетровской области, активно нанося удары по Никопольскому району. В частности, 8 января россияне дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольский район, туда полетели полтора десятка вражеских снарядов.

11 января враг атаковал Марганец в Никопольском районе. Повреждены много домов, авто и линия электропередачи, ранен один гражданский.

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