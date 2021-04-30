В то же время, по словам Сергея Наева, опасность вокруг государственной границы существует всегда.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева, угрозы вторжения российских войск на территорию государства сейчас нет.

Об этом Наев рассказал в интервью, опубликованном 30 апреля на официальном YouTube-канале ОС ВСУ, по-видимому, имея в виду неоккупированные территории Украины.

"По всей государственной границе, по всей протяженности есть опасность и, соответственно, угроза. Чтобы мы понимали, угроза имеет определенные степени: есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза... опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не несет за собой непосредственно угрозы вторжения на территорию Украины", - сказал командующий.

Он также отметил, что командование рассматривает различные сценарии развития ситуации по всем направлениям государственной границы. Однако все планы предусматривают участие только украинских военных, без привлечения союзников.

Читайте такжеШансы на "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют - Арестович"Все планы применения сил обороны, которые есть в наличии у командования Объединенных сил, разработаны, и в этих планах мы предусматриваем применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны. Других сил, в частности, государств наших партнеров, там не предусмотрено", - добавил генерал-лейтенант.

По его словам, в этом вопросе сейчас ВСУ всегда полагается только на собственные силы.

Российские войска у границ Украины и в Крыму

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Автор: Катерина Комолова