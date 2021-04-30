По словам командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева, угрозы вторжения российских войск на территорию государства сейчас нет.
Об этом Наев рассказал в интервью, опубликованном 30 апреля на официальном YouTube-канале ОС ВСУ, по-видимому, имея в виду неоккупированные территории Украины.
"По всей государственной границе, по всей протяженности есть опасность и, соответственно, угроза. Чтобы мы понимали, угроза имеет определенные степени: есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза... опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не несет за собой непосредственно угрозы вторжения на территорию Украины", - сказал командующий.
Он также отметил, что командование рассматривает различные сценарии развития ситуации по всем направлениям государственной границы. Однако все планы предусматривают участие только украинских военных, без привлечения союзников.
Читайте такжеШансы на "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют - Арестович"Все планы применения сил обороны, которые есть в наличии у командования Объединенных сил, разработаны, и в этих планах мы предусматриваем применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны. Других сил, в частности, государств наших партнеров, там не предусмотрено", - добавил генерал-лейтенант.
По его словам, в этом вопросе сейчас ВСУ всегда полагается только на собственные силы.
Российские войска у границ Украины и в Крыму
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности государства.
- Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также что она готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- 22 апреля российские военные заявили о проведении межвидовых учений на полигоне "Опук", расположенном в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи, в рамках внезапной проверки боеготовности.
- Впоследствии стало известно, что с 23 апреля Россия начала отвод войск в пункты постоянной дислокации.
- Независимые эксперты сообщали, что РФ оставляет военную технику 41-й армии на полигоне "Погоново" в Воронежской области. Кроме того, после учений в Черном море остались два больших десантных корабля Северного флота РФ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс отвода войск РФ от границ Украины необходимо оценивать по его результатам - напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено.
- В Кремле, говоря, в частности, об оккупированном Крыме как о территории РФ, заявляли, что вопрос перемещения российских войск в этом случае - дело исключительно России.
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