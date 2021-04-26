Два судна Северного флота по-прежнему не отведены и находятся в акватории.

Два больших десантных корабля российского Северного флота - "Александр Отраковский" и "Кондопога" все еще остаются в Черном море после крупных учений в оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северного флота, передает "Интерфакс".

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - говорится в сообщении.

Читайте такжеNZZ: Отвод войск России от Украины может быть маневром для отвлечения вниманияПо словам российских военных, экипаж этих кораблей на учениях отрабатывал задачи совместно с войсками Южного военного округа.

Российские учения в Крыму

22 апреля российские военные заявили о проведении межвидовых учений на полигоне "Опук", расположенном в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи, в рамках внезапной проверки боеготовности.

В частности, по данным российских военных, в Черное море на маневры пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

Позже стало известно, что с 23 апреля Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ сообщило, что отведено более 20 кораблей Черноморского флота РФ. Также 23 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что большие десантные корабли с морской пехотой вышли в пункты постоянной дислокации.

Однако независимые эксперты сообщали, что РФ оставляет военную технику 41-й армии на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию объяснить причину стягивания большого количества войск к границе Украины.

В Кремле, говоря об оккупированном Крыме как территории РФ, заявляли, что вопрос перемещения российских войск в данном случае - дело исключительно России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова